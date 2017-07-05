HEVN'de gizemli ve sürükleyici olaylar bizi bekliyor

HEVN oyunculara sürükleyici bir bilim kurgu hikayesi sunan ve güzel grafiklere sahip olan bir FPS oyunu olarak tanımlanabilir.

Bizi uzayın derinliklerinde bir maceraya konuk eden HEVN'de uzak bir geleceğe, 2128 yılına konuk oluyoruz. Bu tarihte insanoğlunun nüfusu ciddi derecede artmış, Dünya üzerindeki çoğu kaynak tüketilmiş ve teknoloji insanların bölünmesine yol açmıştır. Artık insanoğlunun neslini devam ettirebilmek için uzayda yeni kaynaklar keşfetmesi gerekmektedir. İşte oyundaki ana kahramanımız olan Sebastian Mar bu amaçla birkaç ışık yıllları uzaktaki tehlikeli bir maden istasyonuna yolculuk ediyor.

Tek kişilik bir oyun olarak tasarlanmış HEVN'de uzak bir gezegenin yörüngesindeki terk edilmiş bir istasyonda geçen olaylara dahil olmaktayız. Bu istasyondaki görevimiz mevcut tehlikeleri keşfetmek ve çaıştığımız firmaya bu tehlikeleri raporlamak. Fakat görevimizi gerçekleştirmeye çalışırken karanlıkta kalmış gerçeklerle karşılaşacak ve olayların köküne ineceğiiz.

HEVN'de karşımıza çeşitli bulmacalar çıkarken ipuçları toplayacak, ilginç cihazları kullanarak robotlarla iletişim kuracağız. Gece - gündüz döngüsünün yer aldığı dünyada yiyip içerek ve ilaç bularak hayatta kalmamız gerekecek. Bunun yanısıra uzaylı yaratıkları avlayıp kendi bitkilerimizi yiyecek üretmek için yetiştirebileceğiz.

HEVN'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- 2.00 GHz Intel Core i3 veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce 450 işlemci

- DirectX 10

- 8 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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