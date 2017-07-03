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Heroes of Paragon
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Heroes of Paragon

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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Heroes of Paragon
Heroes of Paragon
Heroes of Paragon
Heroes of Paragon
Heroes of Paragon

Ücretsiz Online Strateji Oyunu

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 3 saat önce

Heroes of Paragon'da diğer oyunculara karşı gerçek zamanlı savaşlar yapıyoruz

Heroes of Paragon eğer taktiksel yeteneklerinizi rekabet dolu arenalarda sınamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir strateji oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz RTS - gerçek zamanlı strateji oyunu türünde olan Heroes of Paragon, klasik strateji oyunlarından biraz farklı bir yapıya sahip. Normalde strateji oyunlarında üssümüzü kurar, haritayı keşfederek kaynak toplar ve ordumuzu inşa edip savunma binalarımızı dikeriz. Heroes of Paragon'da ise aksiyona daha hızlı girebilmemiz için savaşan tarafların üsleri yan yana yerleştiriliyor. Bu sayede direkt olarak savaşmaya başlayabiliyor, haritayı keşfetmek için vakit kaybetmeden aksiyona daha hızlı girebiliyoruz. Oyuncular ürettikleri askerleri ve savaş araçlarını anında birbirlerine karşı kullanabiliyorlar, rakip takımın üssünü yok eden oyuncu maçı kazanıyor.

Heroes of Paragon fantastik bir altyapıya sahip. Oyunda kılıç ve kalkanla savaşan askerlerinizin yanısıra büyücüler ve okçular gibi birimleri de yönetebilmektesiniz. Oyunun görsel tarzı ise Warcraft ve ilk DOTA oyununu anımsatmakta. Online altyapıya sahip olan Heroes of Paragon, diğer oyunculara karşı yüksek tansiyona sahip maçlar yapabilmenizi mümkün kılıyor. 

Heroes of Paragon'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 2 yüklü Windows XP işletim sistemi

- SSE2 destekli işlemci

- DirectX 9 ve Shader Model 3 destekli ekran kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
EVERYDAYiPLAY
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