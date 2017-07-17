Gigantic, Overwatch'a ücretsiz bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor

Gigantic eğer Overwatch benzeri bir oyun oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir online aksiyon oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Gigantic, tıpkı Overwatch gibi MOBA formülü üzerine inşa edilmiş bir oyun. Oyunda 6'şarlı takımlar halinde savaşabilmekteyiz. Her oyuncu bir kahraman seçerek takımlardan birine dahil oluyor. Bu savaşlarda belli hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz; dev gardiyanlar ise oyuna heyecan kazandırıyor. Bu dev savaşçılara karşı savaşabileceğimiz gibi takımımızda onların desteğine sahip olabiliyoruz.

Gigantic, TPS türünde bir oyun, yani Overwatch gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynanmıyor, bunun yerine kahramanımızı 3. şahıs kamera açısıyla kontrol ediyoruz. Renkli grafiklere ve hızlı savaşlara yer veren oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listeleniyor:

- 64 bit işletim sistemi (Windows 7 ve üzeri)

- 2.6 GHz işlemci

- 6 GB RAM

- DirectX 11.1 uyumlu GeForce GTX 580 ekran kartı

- DirectX 11

- İnternet bağlantısı

- 10 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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