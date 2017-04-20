GeneshiftGeneshift eğer hızlı bir oynanışa sahip olan ve bolca aksiyon içeren bir oyun oynamak isterseniz tavsiye edeceğimiz top down shooter türünde bir aksiyon oyunu.

Geneshift'de zombiler ve mutant canavarlar gibi düşmanlarla savaşarak dünyayı kurtarmaya çalışan kahramanların yerine geçiyoruz. Oyunda silahlarımızı kuşanıyor ve mutant güçlerini de kullanarak düşmanlarımızla çarpışıyoruz.

Geneshift görünüm olarak bize GTA 2'yi hatırlatıyor. Benzer yapıdaki renki patlama efektleri bu atmosferi vermekte. Oyunda araçlara yer verilmesi ve oyuncuların bu araçlara binerek düşmanlarını ezip geçebilmesi de Geneshift'i GTA 2'ye yaklaştırıyor.

Geneshift'i dilerseniz tek başınıza senaryo modunda oynayabiliyor, dilerseniz online modlarda 5'e 5 savaşlar yapabiliyorsunuz. Ayrıca oyunun senaryo modu ortak oyunculu olarak oynanabiliyor, 4 arkadaş birlikte savaşabiliyor.

Geneshift'de araçları bombaya dönüştürebiliyor, araçlardan dışarıya ateş edebiliyorsunuz. Oyunda tecrübe puanı kazanarak 30'dan fazla taktiksel savaş yeteneğinin kilidini açabilirsiniz. Geneshift'in online oyun modları arasında Capture the Flag, Zombie Survival, Checkpoint Racing gibi modlar yer almakta.

Göze hoş görünen grafiklere sahip olan Geneshift, düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski sistemlerde de rahatça çalışabiliyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.2 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- 256 MB, OpenGL 2.0 destekli ekran kartı

- İnternet bağlantısı

- 256 MB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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