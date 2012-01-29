GameSave Manager, bilgisayarınızda bulunan bilgisayar oyunlarını sizin için tarayan ve sahip olduğunuz oyun kayıt dosyalarını yedekleyebilen, geri yükleyen ve hatta başka bir bilgisayarda oyanyabilmeniz için transfer edebilen ücretsiz bir yazılımdır.

Hiç bilgisayarınıza format atmak zorunda kaldığınız için oyunlarınızın kayıt dosyalarını kaybettiğiniz oldu mu? Veya kendi oyun kayıt dosyalarınızı size ait olan başka bir bilgisayara veya arkadaşınıza aktarmak istediniz mi?

GameSave Manager ile kolayca yedekleme, geri yükleme, oyun kayıt dosyalarını aktarma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bundan böyle veri kaybı derdine ve paranoya yapmaya son verebilirsiniz. Teker teker tüm oyun dosyalarınızın kayıt dosyalarını elle yedeklemek yerine, GameSave Manager ile tüm bunları otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda program tarafından desteklenmeyen oyunlar için kolayca kendi fonksiyonlarınızı hazırlayabilir ve tüm oyunlarınız için otomatik olarak kayıt dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.

Ayrıca oyun dosyalarınıza ait almış olduğunuz yedekleri FTP yoluyla farklı çevimiçi depolama servisleri üzerinde saklama şansına da sahipsiniz.

Sonuç olarak oyunseverlerin bilgisayarında mutlaka bulundurmaları gereken bir yazılım olan GameSave Manager'i, tüm kullanıcılarımıza tavsiye ederim.