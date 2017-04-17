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Full Throttle Remastered
TamindirOyunMacera Ve RPGFull Throttle Remastered - Point & Click Macera Oyunu

Full Throttle Remastered

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Full Throttle Remastered
Full Throttle Remastered
Full Throttle Remastered
Full Throttle Remastered
Full Throttle Remastered
Full Throttle Remastered
Full Throttle Remastered

90'lı yılların klasik macera oyunu Full Throttle yenilendi!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Full Throttle Remastered, ilk olarak 1995 yılında, yani point & click türündeki macera oyunlarının altın çağında DOS platformu için yayınlanan Full Throttle adlı klasik oyunun yenilenmiş sürümü.

LucasArts firmasında Monkey Island serisi ve Grim Fandango gibi başarılı işlere imza atmış Tim Schafer ve ekibi tarafından hazırlanan bir macera oyunu olan Full Throttle'da Ben Throttle adlı kahramanımızın hikayesi konu alınıyor. Bir motor çetesinin lideri olan kahramanımızişlemediği bir cinayetle suçlanıyor ve bu olay üzerine kendisinin ve motor çetesinin adını temizlemek için mücadele ediyor. Biz de ona bu mücadelesinde yardımcı oluyoruz.

LucasArts'ın 20 seneden uzun bir süre önce yayınladığı bu klasik oyunun yenilenmiş versiyonu el çizimi, 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüğe sahip grafikler içeriyor. 4K çözünürlüğü destekleyen oyunda sesler ve müzikler de yenilenmiş. Bunun yanısıra oyunun klasik görünümü ve yenilenmiş görünümü arasında geçiş yapmanıza imkan tanıyan seçenek de sunuluyor. Bu sayede oyunu orijinal yapısıyla oynayabiliyorsunuz.

Full Throttle Remastered'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo veya 2.8 GHz AMD Athlon X2 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 260, ATI Radeon 4870 HD veya Intel HD 4000 ekran kartı

- 8 GB boş depolama alanı

- Windows uyumlu ses kartı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Double Fine Productions
123

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