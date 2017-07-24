Fortnite'da sığınağınızı inşa ediyor, canavarlara karşı savaşıyorsunuz

Fortnite ilginç hikayesi, kendine has grafikleri ve eğlenceli oyun mekanikleriyle kolayca beğeninizi kazanabilecek online altyapıya sahip TPS türünde bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Unreal ve Gears of War oyunlarını geliştiren Epic Games tarafından hazırlanmış bir başka oyun olan Fortnite'da oyuncular fırtınalar şeklinde ortaya çıkan canavarlara karşı hayatta kalmak için mücadele etmekteler. Canavarlar, aniden ortaya çıkan fırtınalarla aniden yeryüzüne geçiş yaparken oyuncular kendi sığınaklarını inşa ediyor, bu sığınağı tuzaklarla donatıyor ve silahlarının da yardımıyla canavar saldırılarını durdurmaya çalışıyor.

Fortnite'da oyuncular farklı kahraman sınıflarını seçerek oyuna başlamaktalar. Bu kahraman sınıfları kendilerine has yetenekleri sayesinde bize belli avantajlar sunuyorlar. Hangi kahramanı tercih edeceğiniz de oyun stilinizi belirliyor denilebilir. Oyunun dünyasını keşfetmemiz büyük önem taşımakta; çünkü bu sayede sığınağımızı inşa etmek ve geliştirmek için kullanabileceğimiz kritik kaynakları ve güçlü silahları bulabiliyoruz.

Fortnite'ın bina inşa etme arayüzü oldukça pratik ve kullanışlı. Saniyeler içinde istediğiniz duvarı, barikatı veya tuzağı istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz. Bunun yanısıra sığınağınız üzerinde de kolayca değişiklik yapabiliyorsunuz. Detaylı; fakat bir o kadar da pratik olan crafting sistemi Fortnite'ı benzerlerinden ayırıyor.