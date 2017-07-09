Fly Simulator'de bir karasineğin yerine geçerek insanları sinir edebiliyoruz

Fly Simulator hem tek başınıza hem de online olarak diğer oyuncularla eğlenceli anlar yaşayabilmenize olanak sağlayan bir sinek simülatörü olarak tanımlanabilir.

Bir hayli ilginç bir simülasyon oyunu olan Fly Simulator'da oyuncular bir fast food restoranına konuk oluyorlar. Oyunda dilerseniz bu restoranda çalışan bir servis elemanının yerine, dilerseniz bir karasineğin yerine geçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz tarafa bağlı olarak da yapacağınız şey değişiyor. Bir karasniek olduğumuzda restorandaki pizzaları yiyip insanları sinir etmeye, neslimizi devam ettirebilmek için restoran içinde çoğalmaya çalışıyoruz. Servis elemanı olduğumuzda da bütün karasineklere karşı tek başımıza savaşıyor, onların pizzaları yememesi için sandalye, su tabancası, kürek ve etrafta bulacağımız farklı eşyaları kullanarak onarlı yok etmeye çalışıyoruz.

Fly Simulator'da tek bir servis elemanı 10 karasineğe karşı savaşabiliyor. Restoranda sineklerle mücadele ederken müşterileriniz yemek yemeye çalışıyor, ama önceliğiniz sinekler olduğu için sinekleri ezmek için müşterilerinizin kafasına sandalye ve kürek de geçirebiliyorsunuz.

Fly Simulator'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2 GHz Dual Core işlemci (Pentium D veya daha iyi bir işlemci)

- 2 GB RAM

- Intel HD 4000, Nvidia GeForce 8800, ATI 1950 ekran kartı

- DirectX 9.0

- 1 GB boş depolama alanı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı