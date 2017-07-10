Flight Unlimited 2K18 göz alıcı grafiklerle gerçekçi bir uçuş tecrübesi yaşatıyor

Flight Unlimited 2K18 eğer sürükleyici oynanışa sahip bir uçak simülasyonu arıyorsanız beklentilerinizi karşılayabilecek bir simülasyon oyunu.

Gerçek uçak modellerine yer veren bu uçak simülatörü bir hayli eğlenceli görevler içermekte. Oyunun senaryo modunda değişik işleri yapabiliyoruz. Kimi zaman Alcatraz hapishanesinden bir mahkumu kaçırmaya çalışıyor, kimi zaman da motor arızaları ve kanat hasarları gibi problemlerle karşılaşarak uçuşa devam etmeye çalışıyoruz. Oyunda yer alan uçaklar şunlar:

- Boeing 747

- BS Spirit

- Ultralight

- F-22

- C130 Hercules

- E2C Hawkeye

- F/A-18 Hornet

- Cessna 172

- A10 Thunderbolt

- Pitts Special

- Challenger Learjet

- Douglas DC3

- Curtis P40E

- Robin DR400

Oyunda gerçek haritalara yer veriliyor. Bu haritalar 4K çözünürlükteki uygu görsellerinden faydalanılarak oluşturulmuş. Ayrıca uçakların iç kokpitleri de 4K çözünürlüklü olarak tasarlanmış.

Flight Unlimited 2K18'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1.4 GHz Intel Core i7 işlemci

- 2 GB RAM

- 4 GB video belleğe sahip ekran kartı

- 3 GB boş depolama alanı