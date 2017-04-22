Expeditions: Viking, ünlü Vikings dizisinin senaryosuna benzeyen bir hikayeye yer veren bir rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

Oyunculara tarihi hikaye sunan bir RPG olan Expeditions: Viking'de klan liderliğine yeni başlayan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bir önceki şef olan babamız ölüp Valhalla'ya gittikten sonra klanımız zayıf düşüyor ve komşu klanların dikkatini çekiyor. Bize düşen görev ise yabancı toprakları keşfederek yeni ganimetler toplayarak klanımızın zayıf olmadığını göstermek ve klanımıza şan ve şöhret kazandırmak.

Expeditions: Viking'de kendi kahramanımızıyaratırken hangi yeteneklere ve istatistik özelliklere sahip olacağını belirliyoruz. Kahraman sınıfı seçimimizi de bu tercihlerimiz belirliyor. Oyunda İngiltere topraklarına seferler düzenlerken köylere yağmalayabiliyor veya ticaret yaparak para kazanabiliyoruz. Ayrıca politika ve diplomasi de izleyebileceğimiz yollar arasında.

Sıra tabanlı savaş sistemine sahip olan Expeditions: Viking, oyun dinamikleri bakımından klasik bir RPG. Güzel grafiklerle donatılmış oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.66 GHz Intel COre 2 Quad Q9400 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTS 450 ekran kartı

- DirectX 10

- 12 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı