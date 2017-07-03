Escape From BioStation'da bizi sürükleyici bir bilim kurgu macerası bekliyor

Escape From BioStation eğer bilim kurgu temalı hikayeler hoşunuza gidiyorsa oynamaktan keyif alabileceğiniz bir aksiyon oyunu.

Bizi uzayın derinliklerinde geçen bir maceraya konuk eden Escape From BioStation'da Rob Bot adlı robot kahramanımızın hikayesi konu alınıyor. Rob Bot, uzak ve antik bir uzay istasyonunun son vatandaşıdır. Tehlikelerle dolu olan bu uzay istasyonunda hayatta kalmaya çalışan kahramanımıza oyun boyunca yardımcı oluyor ve birçok farklıu düşman ile çarpışarak bolca aksiyon yaşıyoruz.

TPS türünde bir aksiyon oyunu olan Escape From BioStation'da kahramanımızı 3. şahıs kamera açısıyla kontrol ediyoruz. Karşımıza birçok ölümcül robot çıkıyor. Bu robotlarla savaşmak için de bir hayli garip bir silah olan süper sincabımızı kullanıyoruz.

Escape From BioStation içinde dev bölüm sonu canavarlarıyla savaşabiliyor, bulmacaları çözebiliyor ve platform oyunlarını anımsatan mücadelelere katılabiliyorsunuz. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- 2.0 GHz çift çekirdekli işlemci

- 3 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip DirectX 10 destekli ekran kartı (Nvidia GeForce 8600, AMD Radeon HD 3600 veya Intel HD 4000 serisi)

- DirectX 9.0c

- 4 GB boş depolama alanı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı