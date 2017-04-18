Dropzone eğer League of Legends veya DOTA gibi oyunlardan hoşlanıyorsanız ilginizi çekebilecek bir MOBA oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz online altyapıya sahip bir oyun olan Dropzone'da gelecekte, 22. yüzyılda geçen bir hikaye konu alınıyor. Oyunda insanlar korsanlar ve güvenliği sağlamaya çalışan askerler olarak ayrılırken bu savaşa uzaylılar da dahil oluyor. Biz ise kendi kahramlarımızı seçerek bu savaşlara dahil oluyoruz.

Dropzone'da oyunculara farklı oyun modları sunuluyor. Bu modlardaki savaşlar ise maksimum 15 dakika sürüyor. Bu syaede maçların hızlı geçmesi sağlanmakta. Oyuncular dilerlerse teke tek duellolar yapabilir, dilerlerse 2'ye 2 veya 3'e 3 savaşlarda takım tabanlı olarak birbirleriyle çarpışabilir. Eğer diğer oyunculara karşı savaşmak istemezseniz oyunun salgın modunda sonsuz düşman dalgalarına karşı diğer oyuncularla güç birleştirerek savaşabilirsiniz.

Dropzone'da savaşlar esnasında kahramanlarınızı aktif ve pasif yeteneklerini çeşitli ekipmanlar araclığıyla geliştirebiliyorsunuz. Oyunun tatmin edici bir grafik kalitesi sunduğu söylenebilir. Dropzone'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi

- 2.6 GHz çift çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GTX 460 ekran kartı

- DirectX 11

- İnternet bağlantısı

- 6 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme