?     Geri Bildirim
DRAGON QUEST HEROES II
TamindirOyunAksiyonDRAGON QUEST HEROES II - Aksiyon RPG Oyunu

DRAGON QUEST HEROES II

Satın Al Satın Al
Editör Puanı: 4/5
4
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II

Hack & Slash dinamiklerine sahip DRAGON QUEST HEROES II, yoğun gerçek zamanlı aksiyon sunuyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 6 saat önce

DRAGON QUEST HEROES II anime tadında bir görünümü bolca aksiyonla birleştiren aksiyon RPG türünde bir rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

DRAGON QUEST HEROES II'de fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz ve bir zamanlar huzur içinde yaşayan 7 krallığı tehdit eden tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. DRAGON QUEST HEROES II'de bize farklı kahramanlarla maceraya çıkma imkanı veriliyor. Hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için ise canavar ordularıyla karşılaşmamız, kuvvetli bölüm sonu canavarlarıyla yüzleşmemiz gerekiyor.

DRAGON QUEST HEROES II'yi dilerseniz tek başınıza oynayabilir, dilerseniz co-op modunda 4 arkadaş birlikte oynayarak eğlenceyi paylaşarak artırabilirsiniz. DRAGON QUEST HEROES II'deki kahramanların her biri oldukça sıradışı savaş yeteneklerine, büyülere ve savaş stillerine sahipler. Ayrıca kahramanlarımız savaşlar esnasında canavarlara dönüşebiliyorlar ve düşmanlarına kabus yaşatabiliyorlar.

DRAGON QUEST HEROES II renkli ve kaliteli grafiklere sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7/8.1/10)

- 2.8 GHz Core i7 870 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 450 veya AMD Radeon HD 5770 ekran kartı

- DirectX 11

- 30 GB boş depolama alanı

DRAGON QUEST HEROES II için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
1234

Aksiyon Popülerleri

  1. Grand Theft Auto 5
    Grand Theft Auto 5GTA 5
  2. Zula
    ZulaTürk Yapımı Ücretsiz FPS Oyunu
  3. Counter Strike Global Offensive
    Counter Strike Global OffensiveYeni Counter-Strike Oyunu
  4. Call Of Duty 2
    Call Of Duty 2Tek Oyunculu Aksiyon Oyunu
  5. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasWindows 8.1 için GTA Oyunu

Savaş Oyunları