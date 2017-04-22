DRAGON QUEST HEROES II anime tadında bir görünümü bolca aksiyonla birleştiren aksiyon RPG türünde bir rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

DRAGON QUEST HEROES II'de fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz ve bir zamanlar huzur içinde yaşayan 7 krallığı tehdit eden tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. DRAGON QUEST HEROES II'de bize farklı kahramanlarla maceraya çıkma imkanı veriliyor. Hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için ise canavar ordularıyla karşılaşmamız, kuvvetli bölüm sonu canavarlarıyla yüzleşmemiz gerekiyor.

DRAGON QUEST HEROES II'yi dilerseniz tek başınıza oynayabilir, dilerseniz co-op modunda 4 arkadaş birlikte oynayarak eğlenceyi paylaşarak artırabilirsiniz. DRAGON QUEST HEROES II'deki kahramanların her biri oldukça sıradışı savaş yeteneklerine, büyülere ve savaş stillerine sahipler. Ayrıca kahramanlarımız savaşlar esnasında canavarlara dönüşebiliyorlar ve düşmanlarına kabus yaşatabiliyorlar.

DRAGON QUEST HEROES II renkli ve kaliteli grafiklere sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7/8.1/10)

- 2.8 GHz Core i7 870 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 450 veya AMD Radeon HD 5770 ekran kartı

- DirectX 11

- 30 GB boş depolama alanı