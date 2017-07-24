Dragon Lords 3D'de fantastik bir dünya ve heyecanlı kale kuşatmaları bir araya geliyor

Dragon Lords 3D heyecanlı online kale kuşatmalarına katılabilmenize imkan veren, MMO altyapısına sahip bir online strateji oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Dragon Lords 3D'de fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz. Büyülü güçlerin ve ejderhaların hakim olduğu bu dünyada her oyuncu kendi krallığının hükümdarı olabilmekte. Oyuncular bu dünyada kendi ordularını kurarak diğer oyuncularla savaşıyorlar ve en güçlü krallık olmak için mücadele ediyorlar.

Dragon Lords 3D'de ordumuza elfler ve cüceler gibi ırklardan askerlerin yanısra büyülü yaratıkları, steampunk makineleri şeklinde askerleri dahil edebiliyor, ejderhaların desteğini alabiliyoruz.

Dragon Lords 3D'de diğer oyuncularla birlikte loncalar kurabilir, senaryo modunda oyunu tek başınıza da oynayabilirsiniz. Oyunda civcivli görsel efektler bulunuyor. Dragon Lords 3D'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 2 yüklü Windows Vista işletim sistemi

- 2.2 GHz Dual Core işlemci

- 2 GB RAM

- ATI Radeon HD 3400 serisi veya GeForce 8600 GS ekran kartı

- DİrectX 10

- 400 MB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme