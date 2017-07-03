Derelict Fleet, eskiden oynadığımız Descent gibi uzay savaşı oyunlarını hatırlatıyor

Derelict Fleet eğer eskiden oynadığınız Descent benzeri aksiyon oyunlarını özlediyseniz hoşnuza gidebilecek bir oyun.

Bilgisayarlar için geliştirilmiş bu 3 boyutlu uzay savaşı oyunu bize uzayın derinliklerinde heyecan dolu bir maceraya atılma imkanı veriyor. Oyunun hikayesi, uzayda yeni bir kolonileşme alanı keşfetmeye çalışan bir uzay filosunun yaşadığı olayları konu alıyor. Bu filo, zorlu yolcuğunda bilinmeyen tehlikelerle karşılaşırken güvenliğini sağlamak bize düşüyor. Uzay gemimize atlıyoruz ve küçük ve hızlı savaş savaş gemilerinin yanında dev amiral gemileriyle de savaşıyoruz.

Derelict Fleet tam olarak 3 boyutlu bir açık dünya sunuyor. Bu dünyada başka kolonilerin güçlerinin yanısıra uzay korsanları gibi güçlerle de savaşmaktayız. Oyunda farklı uzay gemilerini kullanabiliyoruz. Bu gemilerin kilidini açmak için görevleri tamamlamamız ve belirli hedefleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ayrıca kullanmakta olduğumuz uzay gemilerini de geliştirebiliyoruz.

Derelict Fleet'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- AMD A4 işlemci

- 500 MB RAM

- Dahili ekran kartı

- 1.8 GB boş depolama alanı