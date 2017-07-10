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Dead Purge: Outbreak
TamindirOyunAksiyonDead Purge: Outbreak

Dead Purge: Outbreak

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Editör Puanı: 4/5
4
Dead Purge: Outbreak
Dead Purge: Outbreak
Dead Purge: Outbreak
Dead Purge: Outbreak
Dead Purge: Outbreak
Dead Purge: Outbreak
Dead Purge: Outbreak

Zombi Temalı FPS Oyunu

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 36 dakika önce

Dead Purge: Outbreak'de her yönden sizi kovalayan zombilerle savaşıyor, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz

Dead Purge: Outbreak zorlu bir hayatta kalma mücadelesine katılmak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir zombi oyunu

Bizi post apokaliptik bir dünyaya konuk eden bir FPS oyunu olan Dead Purge: Outbreak'de dünyanın yaşayan ölüler tarafından istila edildiğine tanık oluyoruz. Salgın bir hastalık ortaya çıktıktan sonra hızla yayılıyor ve şehirlerdeki insanlar zombilere dönüşerek sokakları işgal ediyor. Hayatta kalan bir avuç insan ise nesillerini devam ettirebilmek için zombilerle yüzleşmek zorunda kalıyor, biz de bu mücadeleye katılıyoruz.

Dead Purge: Outbreak'de gıda ve içecek, erzak, silah ve cephane elde edebilmek için farklı mekanlara yolculuk etmemiz gerekiyor. Bu da zombi sürüleriyle karşılaşacağımız anlamına geliyor. Oyunda zombilerle savaşabilmemiz için keskin nişancuı tüfekleri, pompalı ve makineli tüfeklerin yanısıra yakın mesafede etkili silahları da kullanabiliyoruz.

Dead Purge: Outbreak içinde farklı oyun modları bulunuyor. Ayrıca kahramanınıza yeni yetenekler kazandırabiliyorsunuz. Oyunun savaş sistemi kısmen taktiksel. Zombilerin bacak ve kol gibi uzuvlarına ateş ederek onları yavaşlatabiliyor veya zayıflatabiliyorsunuz.

Dead Purge: Outbreak'in minimum sistem gereksinimlei şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.7 GHz Intel Core i5 4460 veya AMD FX 6300 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260X ekran kartı

- DirectX 11

- 5 GB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Microlith Games
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