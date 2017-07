Can Erdil Şentürk

Dört bir yandan size saldıran zombiler karşısında hayatta kalabilecek misiniz?

Dawn of the killer zombies oyunculara heyecan dolu anlar yaşatmayı hedefleyen bir zombi oyunu olarak tanımlanabilir.

FPS oyunu türünde bir oyun olan Dawn of the killer zombies'de günümüzden birkaç sene önce başlayan olaylar konu alınıyor. Bu tarihte gizli yürütülen bir bilimsel deney kaza ile sonuçlanıyor ve biyolojik silah olarak kullanılması planlanan bir virüs şehre yayılıyor. Virüsün hızla yayılması sonucu bütün şehir halkı tek bir kişi haricinde zombiye dönüşüyor. Biz de zombiye dönüşmeyen tek kişi olarak bu şehirde hayatta kalmak için çabalıyoruz.

Dawn of the killer zombies'de bize kullanabileceğimiz üç silah seçeneği sunuluyor. Bu 3 silahı kullanarak her yandan bize saldıran zombilerle savaşmaktayız ve en çok zombiyi yok edebilmek için mücadele etmekteyiz. Oyunda multiplayer moduna da yer verilmekte.

Dawn of the killer zombies, ortalama bir grafik kalitesine sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- Intel HD 4000 ekran kartı

- 2 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı