NOT: Crowd Smashers'ı oynayabilmek için bir Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 veya PlayStation 4 kontrol cihazı gerekmektedir.



Crowd Smashers arkadaşlarınızla oynadığınızda inanılmaz keyifli ve heyecanlı olabilen ilginç bir masa tenisi oyunu olarak tanımlanabilir.

Aynı bilgisayar üzerinde çok oyunculu olarak oynanabilen Crowd Smashers'da temel olarak bir pinpon oyunu gibi birebir maçlara katılıyoruz ve rakibimizi yenmeye çalışıyoruz. Fakat bu maçların yapısı ve hedefimiz farklı. İlk olarak, karşılaşmaya katılan oyuncular 3 farklı elementi kullanarak birbirlerine top yerine büyü fırlatıyorlar. Amacımız ise büyü toplarımızı rakip oyuncunun arkasında onu destekleyen taraftarlara göndererek onları yok etmek.

Crowd Smashers'da bir oyuncu büyü topu gönderdiğinde diğeri topu karşılamaya çalışıyor. Oyuncular topları karşıladıkça topun hızı ve gücü artıyor ve daha çok hasar veriyor. Ayrıca oyuncular özel yeteneklerini kullanarak oyuna taktiksel zekalarını dahil edebiliyorlar. Oyunda yer alan kahramanlar kendilerine has yeteneklere sahipler. Bu yetenekler sayesinde taraftarlarınıza kalkan açabiliyor veya rakip alana ışınlanabiliyorsunuz.

Crowd Smashers'in minimum sistem gereksinimleri lu şekilde:

- Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 veya PlayStation 4 kontrol cihazı

- Windows XP işletim sistemi

- 2 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip DirectX 9 destekli ekran kartı

- DirectX 9.0

- 2 GB boş depolama alanı