Crossfire'da mermileri havada uçuşturabilirsiniz

Crossfire eğer Counter Strike benzeri online aksiyon oyunlarını seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir FPS oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Crossfire, modern savaşları konu alıyor. 20. yüzyılda geçen oyunda ülkelerin Soğuk Savaş sonrasında büyük çaplı savaşların tekrar yaşanmaması için silahsızlanmaya başladığına tanık oluyoruz. Fakat bu durumun tamemen göstermelik bir tavırdan ibaret olduğu ortaya çıkıyor. Ülkeler kendi ordularını silahsızlandırsa da özel askeri güçler yükseliyor ve ülkeler bu özel askeri güçlere ve güvenlik firmalarına yatırım yaparak kirli işlerini bu askeri güçler ile hallediyorlar.

Crossfire'da Global Risk ve Black List adlı 2 önemli askeri güçten birini seçerek savaşlara katılıyoruz. Counter Strike benzeri haritalarda, günümüzde kulanılan gerçek silahları kullanarak çarpışmamıza izin verilmekte. Oyun çok yüksek kaliteli grafiklere sahip değil; fakat düşük sistem gereksinimleri sayesinde Crossfire'ı eski bilgisayarlarınızda bile akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.

Crossfire'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- 1.5 GHz Pentium 4 işlemci

- 512 MB RAM

- Nvidia GeForce 5600 ekran kartı

- 7.5 GB boş depolama alanı

- DirectX 9.0c

- İnternet bağlantısı