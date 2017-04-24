Constructor ilk olarak 1997 yılında çıkış yapan klasik şehir simülasyonu oyununun günümüz teknolojisiyle yenilenmiş sürümü.

Şehir simülatörü türünde bir strateji oyunu olan Constructor'da oyuncular bir inşaat firmasının başına geçiyorlar ve şehrin inşaat işlerinin tek ismi olmaya çalışıyorlar. Bunun için işçiler görevlendiriyor, inşaat malzemeleri üretecek fabrikalar kuruyor ve binalar inşa etmeye başlıyoruz. Fakat tek yapacağınız şeyin bu işler olduğunu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz; çünkü oyunda diğer inşaat firmalarıyla rekabet halindesiniz. Bu da işleri pisleştirmeniz gerektiği anlamına geliyor.

Constructor'da oyuncular diğer inşaat firmalarını oyun dışı bırakabilmek için birçok farklı yolsuzluğa başvurabiliyor. Rakip firmaların binalarına sabotaj düzenleyebiliyor, mafya veya hippiler gibi grupları görevlendirerek itibarlarını zedeleyebiliyorsunuz. Fakat bu tür grupları kullanıyor olmanız onların taleplerini de karşılamanız gerektiği anlamına gelmekte.

Constructor, mizah ile harmanlanmış hikayesi ve oynanışı sayesinde kolayca beğeninizi kazanabilecek bir oyun. Constructor'ı çevrimiçi oynayarak 3 oyuncu karşılaşabiliyor, oyunu daha heyecanlı ve keyifli hale getirebiliyorsunuz.

Constructor'ın yenilenmiş sürümü kaliteli grafikler ve görsel efektler içeriyor.