?     Geri Bildirim
Constructor
TamindirOyunStratejiConstructor - Şehir Simülatörü

Constructor

Satın Al Satın Al
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Constructor
Constructor
Constructor
Constructor

Constructor'da ihalaleri alarak şehri baştan inşa ediyoruz, yolsuzluk yapmayı da ihmal etmiyoruz

Constructor Artı Yönleri
  • + Bolca mizah
  • + Çevrimiçi oyun
Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Constructor ilk olarak 1997 yılında çıkış yapan klasik şehir simülasyonu oyununun günümüz teknolojisiyle yenilenmiş sürümü.

Şehir simülatörü türünde bir strateji oyunu olan Constructor'da oyuncular bir inşaat firmasının başına geçiyorlar ve şehrin inşaat işlerinin tek ismi olmaya çalışıyorlar. Bunun için işçiler görevlendiriyor, inşaat malzemeleri üretecek fabrikalar kuruyor ve binalar inşa etmeye başlıyoruz. Fakat tek yapacağınız şeyin bu işler olduğunu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz; çünkü oyunda diğer inşaat firmalarıyla rekabet halindesiniz. Bu da işleri pisleştirmeniz gerektiği anlamına geliyor.

Constructor'da oyuncular diğer inşaat firmalarını oyun dışı bırakabilmek için birçok farklı yolsuzluğa başvurabiliyor. Rakip firmaların binalarına sabotaj düzenleyebiliyor, mafya veya hippiler gibi grupları görevlendirerek itibarlarını zedeleyebiliyorsunuz. Fakat bu tür grupları kullanıyor olmanız onların taleplerini de karşılamanız gerektiği anlamına gelmekte.

Constructor, mizah ile harmanlanmış hikayesi ve oynanışı sayesinde kolayca beğeninizi kazanabilecek bir oyun. Constructor'ı çevrimiçi oynayarak 3 oyuncu karşılaşabiliyor, oyunu daha heyecanlı ve keyifli hale getirebiliyorsunuz.

Constructor'ın yenilenmiş sürümü kaliteli grafikler ve görsel efektler içeriyor.

Constructor için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
System 3
1234

Strateji Popülerleri

  1. Minecraft
    MinecraftPopüler Sandbox ve Strateji Oyunu
  2. Minecraft
    MinecraftWindows 10 için Popüler Strateji Oyunu
  3. Age of Empires II: The Conquerors Expansion
    Age of Empires II: The Conquerors ExpansionPopüler ve Sevilen Strateji Oyunu
  4. Plants vs. Zombies
    Plants vs. ZombiesBitkilerle Zombi Öldürme Oyunu
  5. Command & Conquer: Red Alert 2
    Command & Conquer: Red Alert 2Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu

Strateji Oyunları