Citadel: Forged with Fire'da büyü gücümüzü kullanarak savaşıyor, kendi kalemizi inşa ediyoruz

Citadel: Forged with Fire oyunculara geniş bir fantastik dünyayı keşfetme imkanı veren bir MMORPG oyunu olarak tanımlabilir.

Ignus adlı dünyaya konuk olduğumuz oyunda büyü üzerine ustalaşmaya çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bizim amacımız ise ismimizi Ignus tarihine yazdırarak bu topraklar üzerindeki en büyük büyücü olabilmek; fakat Ignus içindeki politik çekişmeler bu durumu zorlaştırıyor. Ignus üzerinde taht mücadelesi içinde olan aileler birbirleri ile ittifak kurabildikleri gibi, tuzaklar yoluyla birbirlerini elemeye çalışbiliyorlar. İşte biz de bu politik atmosfer içinde kendi yolumuzu belirleyebiliyoruz.

Citadel: Forged with Fire'da oyuncular büyü güçlerini kullanarak kendilerine verilen görevleri tamamlayarak kahramanlarını geliştirebiliyorlar ya da diğer oyuncularla PvP savaşları yapabiliyorlar. Bunun yanısıra oyundaki dev yaratıkları evcilleştirip onlardan faydalanabiliyoruz. Oyunda kendi kalelerimizi inşa etmemiz de mümkün.

Citadel: Forged with Fire içinde birçok farklı binek seçeneği olduğu gibi oyuncular sihirli süpürgeleri üzerinde de uçabiliyorlar. Citadel: Forged with Fire, Harry Potter ile Minecraft'ın birleşimi olarak özetlenebilir.

Citadel: Forged with Fire'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHz işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GTX 950 veya eşdeğer özelliklere sahip bir ekran kartı

- DirectX 10

- 20 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı