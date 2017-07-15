Car Mechanic Simulator 2018'de kendi atölyemizde farklı araçları tamir etmeye çalışıyoruz

Car Mechanic Simulator 2018 sevilen simülasyon oyunu serisinin son halkası olarak karşımıza çıkıyor.

Bilgisayarlarınız üzerinde oynayabileceğimiz bu araba tamir etme oyunu bize kendi araba servisi imparatorluğımuzu kurup büyütme imkanı veriyor. Yüksek gerçekçilik temel alınarak geliştirilmiş Car Mechanic Simulator 2018'nin grafikleri de fotoğraf kalitesinde; fakat oyunu benzerlerinden farklı kılan özellik detay seviyesi. Car Mechanic Simulator 2018 içinde binlerce araba parçası bulunuyor ve bu parçaların her biri en ince detayına kadar modelleniyor.

Car Mechanic Simulator 2018'de oyuncular atölyelerinde arabaları tamir edip boyayabiliyorlar. Sonrasında ise ince ayar yapıp araçları sürebilmemize de izin veriliyor. Oyunda eski arabaları restore edebilmemiz ve onları muhteşem arabalara dönüştürebilmemiz de mümkün. Bu iş için hurdalıkları ve garajları ziyaret edebilmekteyiz.

Car Mechanic Simulator 2018 içinde 40'tan fazla tamir edilecek araç, 10'dan fazla alet, 1000'den fazla parça seçeneği bulunmakta. Oyunun güzel yönü araba editörüne de yer vermesi. Bu editörü kullanarak kendi araçlarınızı da oyuna ekleyebilirsiniz.

Car Mechanic Simulator 2018'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 3.0 GHz Intel Core i3 işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı

- DirectX 11

- 20 GB boş depolama alanı