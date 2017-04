Can Erdil Şentürk

Call of Duty WWII eğer Infinite Warfare ve Advanced Warfare gibi oyunlar sizi Call of Duty serisinden soğuttuysa, seriye tekrar geri dönüş yapmanızı sağlayacak 2. Dünya Savaşı temalı FPS oyunu.

Hatırlanacağı üzere Call of Duty serisinin önceki oyunları alternatif geleceğe ve uzaya giriş yapmış, bu da oyuncuların tepkisini çekmişti. Call of Duty serisinin ilk oyunları 2. Dünya Savaşı'nda geçiyordu. Modern Warfare oyunları ise günümüzde geçen hikayeler sunuyordu. Serinin 5. oyunu olan World at War'da ise tekrar 2. Dünya Savaşı'na dönmüştük. Bundan sonra çıkan oyunlarda hep geleceğe gitmiş, serinin özünden uzaklaşmıştık.

Call of Duty WWII, D-Day olarak da adlandırılan efsanevi Normandiya Çıkarması bölümlerine yer verecek ve oyunculara yoğun düşman ateşi altında sahile çıkarak Nazi güçleriyle çarpışma imkanı verecek. Call of Duty WWII ile birlikte doğal olarak döneme özgü silahları ve araçları da kullanabileceğiz.

Call of Duty WWII'nin hikaye modunda dramatik sinematik sahnelerle karşılaşacağız. Çok oyunculu modlarda ise serinin hızlı oynanış dinamikleri 2. Dünya Savaşı ile birleşecek.

PC platformuna çıkış yapan oyunlar arasında en yüksek grafik kalitesine sahip olan Call of Duty serisinin son oyunu da geleneği bozmayacak.