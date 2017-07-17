Eğer Monopoly gibi oyunları seviyorsanız Business Tour'u kaçırmayın

Business Tour, Monopoly gibi oyunlardaki eğlenceyi dijital platformlara taşıyan bir masa oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz Business Tour her yaştan oyun severe hitap ediyor, oyunun güzel yönü ise online olarak oynayabilmeniz ve arkadaşlarınızla eşleşerek keyifli bir şekilde vakit geçirebilmeniz. Bunun yanında oyunu tek başınıza da oynayabilir ve yapay zekaya karşı mücadele edebilirsiniz.

Kendisini ekonomi odaklı bir strateji oyunu olarak tanımlayan Business Tour'da oyuncular rakiplerine karşı mücadele ederken farklı yollara başvurabiliyorlar. Dilerseniz rakiplerinizle anlaşmaya karar verebiliyor, dilerseniz onların arkasından iş çevirebiliyorsunuz.

Business Tour'u 4 oyuncu aynı anda online olarak oynayabilmekte.

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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