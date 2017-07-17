Burst The Game'de özgürlük ve demokrasi için savaşan askerlerin yerine geçiyoruz

Burst The Game eğer ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir FPS oyunu arıyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir oyun.

Burst The Game'de oyuncular özgürlükleri ve demokrasi için savaşan askerlerin yerine geçiyorlar. Oyuna adını veren Burst adlı terörist grup, 5 yıl önce iktidara saldırmaya başlıyor ve büyük bir savaş çıkıyor. Bu savaşta teröristler özgürlüğü garantilemek için üretilmiş silahları ele geçirerek kullanıyorlar ve ilk olarak interente saldırıyorlar. Sonrasında ise iktidarın birçok farklı kurumuna saldırarak savaşa devam ediyorlar. Ülkede iç karışıklık, isyanlar ve ekonomik istikrarsızlık baş gösteriyor, zengin insanlar kendi ordularını kurarak güç elde ediyor. Halk ise kırsal kesimlere göçerek özgürlüklerini geri kazanmak için mücadele ediyor. Biz de kırsal kesime göçmüş bu gruplardan birine dahil oluyoruz.

Burst The Game'de oyuncular açık arazilerde savaşırken farklı silahları kullanabilmekteler. Uzun menzilli keskin nişancı tüfekleri, seri ateş eden makineli tüfekler, patlayıcılar kullanabileceğimiz silah seçenekleri arasında. Ayrıca zırhlı savaş araçları da oyunda yer almakta.

Burst The Game'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listeleniyor:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 550 veya AMD Phenom II X4 955 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GTX 560 veya eşdeğer özelliklere sahip bir ekran kartı

- DİrectX 10

- 10 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu, son sürücülere sahip ses kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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