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Brawlout
TamindirOyunAksiyonBrawlout - Online Dövüş Oyunu

Brawlout

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Editör Puanı: 4/5
4
Brawlout
Brawlout
Brawlout
Brawlout
Brawlout
Brawlout

Brawlout'ta heyecanlı online dövüşlere katılıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Brawlout içinde farklı oyun türlerini birleştiren ve ortaya bir hayli eğlenceli bir sonuç çıkaran bir dövüş oyunu olarak tanımlanabilir.

Antik gizemlerin ve bitmek bilmeyen savaşların hüküm sürdüğü bir oyun olan Brawlout'ta kendi medeniyetini savunmaya çalışan savaşçıların yerine geçiyoruz. Savaşçılarımız, diğer medeniyetleri temsil eden savaşlarla çarpışarak kazananı belirliyorlar. Her savaşçı ise kendine has dövüş stiline ve özel yeteneklere sahip. Kimi savaşçı yakın mesafede etkiliyken kimi savaşçı uzaktan düşmanlarına hasar verebiliyor.

Brawlout'u dilerseniz tek başınıza oyunun senaryo modunda oynayabilir, dilerseniz online olarak oynayarak diğer oyuncularla çarpışarak rekabet ve heyecanı yaşayabilirsiniz. Oyunun oynanış yapısı ise bir platform oyunu ve dövüş oyununun karışımı şeklinde. Bir yandan düşmanınıza kombolara yaparak saldırıyor, diğer yandan zıplayıp, platformlar arasında geçiş yapıyor ve konumunuzu avantaja dönüştürebiliyorsunuz.Oyundaki savaşlar bir hayli hızlı geçmekte.

Brawlout renkli grafikler ve kaliteli animasyonlarla süslenmiş bir oyun. Brawlout'un minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.4 GHz çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- GeForce 8800 GT/AMD Radeon HD 6850 veya Intel HD Graphics 4000 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- İnternet bağlantısı

- 750 MB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Angry Mob Games
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