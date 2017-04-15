Bounty Killer eğer Vahşi Batı temalı bir FPS oyunu oynamak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir kovboy oyunu.

Hem tek başınıza hem de online olarak oynayabileceğiniz bir oyun olan Bounty Killer'da farklı oyun modları yer alıyor. Bu modlarda ya bir ödül avcısının yerine geçebiliyoruz, ya bir kovboy olabiliyoruz, ya bir eşkiya olabiliyoruz ya da bir çiftçinin yerine geçebiliyoruz.

Bounty Killer'ı dilerseniz klasik bir FPS oyunu olarak, dilerseniz bir TPS oyunu gibi 3. şahıs kamera açısına geçiş yaparak oynayabilmektesiniz. Oyunda yer alan oyun modları şu şekilde:

- Score Modu:

Bu modda bir ödül avcısının yerine geçiyorsunuz ve eşkiyaları avlayarak ödül kazanmaya çalışıyorsunuz. Eşkiyaların liderleriyle karşılaştığınızda teke tek duellolar yapabiliyor, eşkiyaları temizledikçe yeni silahların kilidini açabiliyoruz. Bu modda bize sınırlı sayıda mermi veriliyor, bu nedenle isabet oranımız önem kazanıyor. Daha fazla eşkiya öldürdükçe daha çok mermi kazanabilmektesiniz.

- Survival Modu:

Bu modda eski bir Vahşi Batı kasabasında yaşıyorsunuz, hayatta kalabilmek için ise yiyecek ve su bulmanız gerekiyor. Silahları bizim bulmamız gerekiyor, bunun için oyuncuların veya NPC'lerin cesetlerini yağmalayabiliyor, silah satın alabiliyor ya da kendi silahlarımızı inşa edebiliyoruz. Görevleri tamamlayarak, tarım ve hayvancılık yaparak, eşkiyaları avlayarak para kazanabiliyoruz.

Bounty Killer'ı online olarak oynarken kendi Vahşi Batı hayatınızı arkadaşlarınızla birlikte yaşayabiliyor, diğer oyuncularla duello yapabiliyorsunuz. Oyun sanal gerçeklik desteğine de sahip, Oculus Rift ve HTC Vive desteklenen sanal gerçeklik başlıkları.

Bounty Killer'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi

- AMD A8 5600K veya eşdeğer özelliklere sahip bir Intel işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 650 veya eşdeğer özelliklere sahip bir AMD ekran kartı

- DirectX 10

- 4 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı