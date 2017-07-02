Block Robot Mini Survival Game'de süper kahraman kostümleri giyerek savaşabilirsiniz

Block Robot Mini Survival Game oyunculara Minecraft benzeri grafiklerle bolca aksiyonun içine dalma imkanı veren bir FPS oyunu olarak tanımlanabilir.

Online altyapıya sahip olan Block Robot Mini Survival Game arkadaşlarınıza veya diğer oyunculara karşı savaşabilmenize imkan veriyor. Oyunda dilerseniz bir asker olarak silahlarınızla savaşabiliyor, dilerseniz Iron Man gibi süper kahramanların kostümlerini giyerek bu kahramanların yetenekleriyle savaşabiliyorsunuz. Yani oyunda uçmak, lazer silahlarınızla ateş etmek gibi şeyler yapabilmektesiniz.

Block Robot Mini Survival Game'de yer alan marketi kullanarak yeni silahlar, kostümler ve zırhlar alabilmektesiniz. Oyun oldukça düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabiliyor. Block Robot Mini Survival Game'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHZ çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- 2 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı