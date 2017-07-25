Black Squad modern savaşları bilgisayarlarımıza taşıyor

Black Squad eğer nişan alma yeteneklerinizi online arenalarda sergilemek isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir FPS oyunu olacaktır.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz Black Squad, modern savaşları konu alıyor. Oyuncuların askeri birlikleri kontrol ettiği oyunda günümüzde kullanılan silah çeşitlerini kullanarak rakip takımı yenmeye çalışıyoruz.

Black Squad'da keskin nişancı tüfekleri, tabancalar, makineli tüfekler gibi farklı silah seçeneklerine sahibiz. Oyunun görsel olarak biraz eski bir teknolojiyi kullandığı söylenebilir. Unreal Engine 3 kullanılarak geliştirien oyun bu nedenle günümüz standartlarının gerisinde. Fakat Unreal Engine 3'te detaylı karakter modellemeleri yaratılabiliyor. Buna ek olarak Unreal Engine 3 ile geliştirilen oyunlar eski bilgisayarlarda da akıcı bir şekilde çalışabiliyor.

Black Squad içinde 10 farklı oyun modu bulunmakta. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.2 GHz Intel Core 2 Duo veya 2.66 GHz AMD Athlon 64 X2 işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 8600/GT 630 veya AMD Radeon HD 6750 ekran kartı

- 5 GB boş depolama alanı

- DirectX 9.0

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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