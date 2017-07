Behind These Eyes'da kendi korkularıyla yüzleşmeye çalışan bir kahramanı kontrol ediyoruz

Behind These Eyes ilgimnç bir hikayeye ve güçlü bir atmosfere sahip olan bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Moribu adlı bir kahramanı yönettiğimiz Behind These Eyes'da kahramanımızın yaşadığı kabusa anlam kazandırmaya ve çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz. Geçmişinde bir çete üyesi olan Moribu, suç ve kötülük dolu eski hayatından kurtulmak ve kendisine daha iyi bir hayat kurabilmek için çeteden çıkmıştır; fakat çete üyeleri bunu hoş karşılamamış ve Moribu'nun peşine düşmüştür. Bir süre çetesinden kaçmayı başaran Moribu bu kaçışı ailesi çete kaçırılınca bırakmak zorunda kalmıştır.

Moribu, ailesini eski çetesinin elinden kurtarmak için teslim olarak işkenceye maruz kalacak ve muhtemelen katledilecektir. Fakat alternatif bir çözüm yolu daha var; o da Moribu'nun intihar etmesidir. Fakat Moribu intihar ettiğinde gizemli bir olay oluyor ve kendisini karanlık bir arka sokakta uyanarak buluyor. Karanlık içindeki bir adam kahramanımıza yardımcı oluyor ve Moribu'nun yeni macerası başlıyor.

Behind These Eyes, FPS oyunları gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynayabileceğiniz bir korku oyunu. Oyunda ilerleyebilmek için sizi sürekli takip eden korkunç varlıklardan kaçmanız ve zorlu bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Oyunun ortalama bir grafik kalitesine sahip olduğu söylenebilir. Behind These Eyes'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.5 GHz 4 çekirdekli Intel veya AMD işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 6870 ekran kartı

- 5 GB boş depolama alanı