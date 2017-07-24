?     Geri Bildirim
Behind These Eyes
TamindirOyunMacera Ve RPGBehind These Eyes

Behind These Eyes

Satın Al Satın Al
Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Behind These Eyes
Behind These Eyes
Behind These Eyes
Behind These Eyes
Behind These Eyes
Behind These Eyes
Behind These Eyes
Behind These Eyes
Behind These Eyes

Korku Oyunu

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 29 dakika önce

Behind These Eyes'da kendi korkularıyla yüzleşmeye çalışan bir kahramanı kontrol ediyoruz

Behind These Eyes ilgimnç bir hikayeye ve güçlü bir atmosfere sahip olan bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Moribu adlı bir kahramanı yönettiğimiz Behind These Eyes'da kahramanımızın yaşadığı kabusa anlam kazandırmaya ve çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz. Geçmişinde bir çete üyesi olan Moribu, suç ve kötülük dolu eski hayatından kurtulmak ve kendisine daha iyi bir hayat kurabilmek için çeteden çıkmıştır; fakat çete üyeleri bunu hoş karşılamamış ve Moribu'nun peşine düşmüştür. Bir süre çetesinden kaçmayı başaran Moribu bu kaçışı ailesi çete kaçırılınca bırakmak zorunda kalmıştır.

Moribu, ailesini eski çetesinin elinden kurtarmak için teslim olarak işkenceye maruz kalacak ve muhtemelen katledilecektir. Fakat alternatif bir çözüm yolu daha var; o da Moribu'nun intihar etmesidir. Fakat Moribu intihar ettiğinde gizemli bir olay oluyor ve kendisini karanlık bir arka sokakta uyanarak buluyor. Karanlık içindeki bir adam kahramanımıza yardımcı oluyor ve Moribu'nun yeni macerası başlıyor.

Behind These Eyes, FPS oyunları gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynayabileceğiniz bir korku oyunu. Oyunda ilerleyebilmek için sizi sürekli takip eden korkunç varlıklardan kaçmanız ve zorlu bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Oyunun ortalama bir grafik kalitesine sahip olduğu söylenebilir. Behind These Eyes'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.5 GHz 4 çekirdekli Intel veya AMD işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 6870 ekran kartı

- 5 GB boş depolama alanı

Behind These Eyes için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Gavin Eisenbeisz
1234

Macera ve RPG Popülerleri

  1. GTA 5 %100 Save
    GTA 5 %100 SaveGTA 5 İçin 0 Bitmiş Save Dosyası
  2. Unturned
    UnturnedÜcretsiz Online Zombi Oyunu
  3. Mount & Blade II: Bannerlord
    Mount & Blade II: BannerlordOrta Çağ Dövüş Simülasyonu
  4. Mount&Blade Warband
    Mount&Blade WarbandTürk Yapımı Rol Yapma Oyunu
  5. Point Blank
    Point BlankOnline MMOFPS Oyunu

Macera Oyunları