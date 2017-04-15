?     Geri Bildirim
Bayonetta
TamindirOyunAksiyonBayonetta - Aksiyon Oyunu

Bayonetta

Satın Al Satın Al
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bayonetta
Bayonetta
Bayonetta
Bayonetta
Bayonetta
Bayonetta
Bayonetta
Bayonetta
Bayonetta
Bayonetta
Bayonetta
Bayonetta
Bayonetta

Konsolların sevilen oyunu Bayonetta nihayet bilgisayarlarımızda!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Bayonetta, 8 yıl önce PlayStation 3 ve Xbox 360 oyun konsolları için yayınlanan ve büyük beğeni kazanan klasikleşmiş aksiyon oyununun PC sürümü.

Hack and slash türünde bir aksiyon oyunu olan Bayonetta, aradan geçen yılların ardından PC platformu ile uyumlu hale getirildi ve çeşitli geliştirmelerle birlikte oyun severlerin beğenisine sunuldu. Sıradışı hikayesi ve civcivli aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Bayonetta'da Japon hayal gücünün izlerini gördüğümüz, animeleri aratmayan bir evrene ve senaryoya konuk oluyoruz. Oyunumuzun kahramanı Bayonetta, antik bir cadı klanının son üyesidir. Bu cadı klanı çağlar boyunca karanlıki aydınlık ve kaos arasındaki dengeyi korumuş; fakat nesillerinin tükenmekle tehlikesi ile yüz yüze kalmıştır. Bayonetta, neslini ve dünyayı koruyabilmek adına derin bir uykuya çekilmiştir. Biz de 500 yıl sonra uyanan Bayonetta ile kaosa karşı mücadele ediyoruz.

Bayonetta'nın yeni PC sürümü 4K çözünürlük ve 60 FPS desteğiyle gelmekte. Bunun yanısıra oyunun PC sürümüne özel anti aliasing, anisotropic filtering, SSAO lightning, ölçeklenebilir kaplama ve gölge kaltesi ayarları da bizi bekliyor.Oyunu Japonca seslendirme veya İngilizce seslendirmeyle oynayabilirsiniz.

Bayonetta, eğer Devil May Cry gibi oyunları seviyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir oyun. Bayonetta'nın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 3220 işlemci

- 4 GB RAM

- AMD Radeon HD 6950 veya Nvidia GeForce GTX 570 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 20 GB boş depolama alanı

Bayonetta için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Sega
123

Aksiyon Popülerleri

  1. Grand Theft Auto 5
    Grand Theft Auto 5GTA 5
  2. Zula
    ZulaTürk Yapımı Ücretsiz FPS Oyunu
  3. Counter Strike Global Offensive
    Counter Strike Global OffensiveYeni Counter-Strike Oyunu
  4. Call Of Duty 2
    Call Of Duty 2Tek Oyunculu Aksiyon Oyunu
  5. Spider Man 2
    Spider Man 2Spider Man 2 Demo Oyunu

Savaş Oyunları