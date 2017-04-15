Bayonetta, 8 yıl önce PlayStation 3 ve Xbox 360 oyun konsolları için yayınlanan ve büyük beğeni kazanan klasikleşmiş aksiyon oyununun PC sürümü.

Hack and slash türünde bir aksiyon oyunu olan Bayonetta, aradan geçen yılların ardından PC platformu ile uyumlu hale getirildi ve çeşitli geliştirmelerle birlikte oyun severlerin beğenisine sunuldu. Sıradışı hikayesi ve civcivli aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Bayonetta'da Japon hayal gücünün izlerini gördüğümüz, animeleri aratmayan bir evrene ve senaryoya konuk oluyoruz. Oyunumuzun kahramanı Bayonetta, antik bir cadı klanının son üyesidir. Bu cadı klanı çağlar boyunca karanlıki aydınlık ve kaos arasındaki dengeyi korumuş; fakat nesillerinin tükenmekle tehlikesi ile yüz yüze kalmıştır. Bayonetta, neslini ve dünyayı koruyabilmek adına derin bir uykuya çekilmiştir. Biz de 500 yıl sonra uyanan Bayonetta ile kaosa karşı mücadele ediyoruz.

Bayonetta'nın yeni PC sürümü 4K çözünürlük ve 60 FPS desteğiyle gelmekte. Bunun yanısıra oyunun PC sürümüne özel anti aliasing, anisotropic filtering, SSAO lightning, ölçeklenebilir kaplama ve gölge kaltesi ayarları da bizi bekliyor.Oyunu Japonca seslendirme veya İngilizce seslendirmeyle oynayabilirsiniz.

Bayonetta, eğer Devil May Cry gibi oyunları seviyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir oyun. Bayonetta'nın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 3220 işlemci

- 4 GB RAM

- AMD Radeon HD 6950 veya Nvidia GeForce GTX 570 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 20 GB boş depolama alanı