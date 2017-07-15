BATTLECREW Space Pirates'ta hızlı ve aksiyon dolu savaşlara katılıyoruz

BATTLECREW Space Pirates bir hayli yüksek adrenalin sunan 2 boyutlu savaşlara yer veren bir online aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan BATTLECREW Space Pirates'da farklı savaş stillerine ve yeteneklere sahip kahramanlar yer alıyor. Oyuncular bu kahramanlardan birini seçerek bir takıma dahil oluyorlar ve diğer oyunculara karşı savaşıyorlar. Oyundaki kahramanlar çeşitli saldırı, savunma ve hareket yeteneklerine sahipler. Bu da oyuna taktiksel bir yapı kazandırıyor.

BATTLECREW Space Pirates içinde farklı oyun modları bulunmakta. Gold Rush modunda rakip takımın altınlarını çalmaya ve bir yandan da kendi altınlarınızı korumaya çalışıyorsunuz. Team Deathmatch modunda ise klasik takım tabanlı savaşlar bizi bekliyor.

BATTLECREW Space Pirates oynayarak yeni içerik ve mekanların, kutlama şekillerinin, skinlerin, ifadelerin ve oyun modlarının kilidini açabilirsiniz. Platform oyunlarındaki gibi hareket ettiğimiz; fakat FPS oyunları gibi savaştığımız BATTLECREW Space Pirates'ın grafikleri tatmin edici bir kaliteye sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHz 4 çekirdekli AMD veya Intel işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- İnternet bağlantısı

- 5 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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