Battle Riders
Battle Riders'da hem yarışıyor, hem savaşıyoruz
Battle Riders hem bir aksiyon oyunu hem de bir yarış oyunu olarak tanımlanabilecek bir bilgisayar oyunu.
Gelecekte geçen yarışları konu alan bir oyun olan Battle Riders'da kelimenin tam anlamıyla ölümüne yarışıyoruz. Oyunda silahlarla donatılmış araçlarla yarışmamıza imkan tanınıyor. Yarışları tamamlayabilmek için bir yandan ateş ediyor, diğer yandan da gaza basıyoruz.
Battle Riders'da 7 farklı araç seçeneğine sahibiz. Bu araçların görünümlerini tercihlerimize göre değiştirebiliyor, motorlarını güçlendirerek hızlarını artırabiliyoruz. Ayrıca araçlarımıza füzeler, makinalı tüfekler, azerler, mayınlar gibi farklı silahları da monte edebilmekteyiz.
Battle Riders'ı 6 farklı oyun modundan birini seçerek oynayabilirsiniz. Bu modlarda duellolar yapabiliyor, toplu olarak savaşabiliyor, hayatta kalan tek araç olmaya çalışabiliyor veya zamana karşı yarışabiliyorsunuz.
Battle Riders'da mermi, hızlandırma ve sağlık gibi bonusları toplayarak yarışın gidişatını değiştirebilirsiniz. Oyunun ortalama bir grafik kalitesi sunduğu söylenebilir. Battle Riders'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- Windows 7 işletim sistemi
- 2.3 GHz Intel Core 2 Duo veya eşdeğer özelliklere sahip işlemci
- 2 GB RAM
- Nvidia GeForce 8800 GT veya eşdeğer özelliklere sahip ekran kartı
- DirectX 9.0c
- 1 GB boş depolama alanı
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 3
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- OneManTeam
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