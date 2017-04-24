NOT: Batman: Arkham VR oynayabilmek için HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik sistemlerinden birine sahip olmanız gerekmektedir.



Batman: Arkham VR, geçtiğimiz aylarda PlayStation VR platformu için çıkış yapan sanal gerçeklik desteki Batman oyununun PC sürümü.

Birkaç ay gecikmeyle PC platformuna da gelen Batman: Arkham VR'da oyuncular şu ana kadar yaşadıkları en gerçekçi Batman olabilme tecrübesini yaşayabiliyorlar. Oyuna başladığımızda Batman'in maskesini kafamıza takıyoruz ve Batman'in kullandığı özel aletleri kullanarak düşmanlarımızla yüzleşiyoruz.

Gotham şehrinde geçen kısa bir macerayı konu alan Batman: Arkham VR'da Batman'in dostlarını ilgilendiren bir komplo planını ortaya çıkarmaya ve sorumlularını durdurmaya çalışacağız. FPS türündeki bir oyun olan Batman: Arkham VR, bize tıpkı kendi gözlerimizden macerayı yaşıyormuşçasına oyunu oynama imkanı veriyor.

Batman: Arkham VR'ın snaal gerçeklik tabanlı bir oyun olmasına bağlı olarak sistem gereksinimleri biraz yüksek. Batman: Arkham VR'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Service Pack 1 yüklü Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10)

- Intel Core i5 4590 veya eşdeğer özelliklere sahip bir AMD işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 1060, GTX 970 veya AMD Radeon RX 480 ekran kartı

- DirectX 11

- 10 GB boş depolama alanı