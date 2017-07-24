Aven Colony'de uzak gezegenlerde yaşanılabilir bir koloni inşa ediyoruz

Aven Colony eğer bilim kurgu hikayelerini seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir strateji oyunu ve simülasyon oyunu karışımı.

Uzayın derinliklerinde geçen bir şehir inşa etme oyunu olan Aven Colony'de insanoğlunun Güneş Sistemi'nin dışına çıkarak diğer gezegenlerde yaşamın sırrını çözdüğüne tanık oluyoruz. Dünyadan ışık yılları uzaklıklaki bir gezegene konuk olduğumuz oyunda temel amacımız bu gezegende koloni kurarak kendimize yaşanabilir bir yer inşa etmek. Bu iş için de farklı zorluklarla baş etmemiz gerekiyor.

Aven Colony'da çöller, tundra ormanları, buzullar gibi yerlerde şehir kurarken karşımıza toksik jeotermal gaz sızıntıları, elektrik ve kum fırtılanarı, hortumlar gibi felaketler çıkabiliyor. Bu felaketlerle nasıl başa çıkacağımız ise tamamen bize kalmış.

Aven Colony'de tek mücadele edeceğimiz şey doğal felaketler de değil. Koloni kurduğumuz gezegenin sakinleri ile de etkileşime girmemiz gerekebiliyor. Dev solucanlar, hastalık yayan sporlar ve farklı uzaylı yaşam formları bizim için ölümcül tehlike teşkil edebiliyor. Bütün bu şartlar altında halkımızı memnun etmemiz ve onların mutluluğunu devam ettirmemiz gerekli.

Aven Colony'nin tatmin edici bir grafik kalitesine sahip olduğu söylenebilir. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 3.3 GHz Intel Core i3 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı

- DirectX 11

- 25 GB boş depolama alanı

- DirectX 11 destekli ses kartı