ASTA Online oyunculara büyük bir dünya ve uzun süreli eğlence sunan bir MMORPG oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir online rol yapma oyunu olan ASTA Online'da Asu ve Ora adlı 2 farklı krallık arasındaki savaş konu alınıyor. Biz bu krallıklardan birini seçebiliyoruz ve savaşa dahil oluyoruz. Oyun başlarken kendimize bir kahraman yaratmamız gerekiyor, bir kahraman sınıfı seçtikten sonra kahramanımzıın görünümünü tercihlerimize göre belirleyebilmekteyiz.

ASTA Online'da oyuncular farklı binekleri kullanabiliyorlar. Oyunda kahramanınızı geliştirmek için görevleri tamamlıyor ve zindanlara girerek bölüm sonu canavarlarıyla savaşabiliyorsunuz. Ayrıca PvP karşılaşmalarında diğer oyunculara karşı savaşabilmeniz de mümkün.

ASTA Online, CryEngine3 oyun motoru kullanılarak geliştirilmiş bir oyun. Bu da oyunun grafik kalitesinin ortalamanın üzerinde olacağı anlamına geliyor. ASTA Online'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 3 yüklü Windows XP işletim sistemi

- 3.2 GHz Intel Pentium 4 işlemci

- 4 GB RAM

- GeForce 9600 GT veya ATI Radeon HD 3800 ekran kartı

- DirectX 9.0

- İnternet bağlantısı

- 10 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme



