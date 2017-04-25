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ARAYA
TamindirOyunAksiyonARAYA - FPS Türünde Korku Oyunu

ARAYA

Demo
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Editör Puanı: 4/5
4
ARAYA
ARAYA
ARAYA
ARAYA
ARAYA
ARAYA
ARAYA
ARAYA
ARAYA

ARAYA'da gizemli bir cinayeti 3 farklı kahraman ile çözmeye çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

ARAYA oyunculara ürpertici anlar yaşatmayı hedefleyen FPS türünde bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Oyunculara gizemli bir macera sunan ARAYA'da bir Tayland hastanesine konuk oluyoruz. Oyunda bütün olayla Araya adlı birinin kafalarda soru işaretleri bırakacak şekilde katledilmesiyle başlıyor. Bu soru işaretlerinin kökünü araştırmaya karar veren 3 kahramanın yolları bir şekilde bu hastaneye düşüyor. Biz her bir kahramanı yönetirken hastanenin belli bir bölümünü keşfediyor, sonrasında ise ipuçlarını birleştirerek macerayı tamamlıyoruz.

ARAYA'da Marisa, Rama ve Boon adlı kahramanlarımızı kontrol etmekteyiz. Kahramanlarımızın her biri farklı kişiliklere sahipler ve her kahramanlar değişik olaylarla karşılaşabiliyoruz. Oyunun hikayesinin geçtiği hastane ise karanlık ve terk edilmiş olduğu için attığımız her adım gerilimi yükseltiyor. Ayrıca karşımıza doğa üstü olaylar da çıkıyor.

ARAYA genel olarak tatmin edici bir grafik kalitesine sahip. Ayrıca Oculus Rift gözlükleriniz varsa oyunu sanal gerçeklik desteğiyle oynayabiliyorsunuz; fakat oyunu sanal gerçeklik gözlüğünüz olmadan da oynayabilirsiniz.

ARAYA'nıun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 3.2 GHz çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 560 veya AMD Radeon R7 250X ekran kartı

- DirectX 10

- 8 GB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
MAD Virtual Reality Studio
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