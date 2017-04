Can Erdil Şentürk

ARAYA oyunculara ürpertici anlar yaşatmayı hedefleyen FPS türünde bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Oyunculara gizemli bir macera sunan ARAYA'da bir Tayland hastanesine konuk oluyoruz. Oyunda bütün olayla Araya adlı birinin kafalarda soru işaretleri bırakacak şekilde katledilmesiyle başlıyor. Bu soru işaretlerinin kökünü araştırmaya karar veren 3 kahramanın yolları bir şekilde bu hastaneye düşüyor. Biz her bir kahramanı yönetirken hastanenin belli bir bölümünü keşfediyor, sonrasında ise ipuçlarını birleştirerek macerayı tamamlıyoruz.

ARAYA'da Marisa, Rama ve Boon adlı kahramanlarımızı kontrol etmekteyiz. Kahramanlarımızın her biri farklı kişiliklere sahipler ve her kahramanlar değişik olaylarla karşılaşabiliyoruz. Oyunun hikayesinin geçtiği hastane ise karanlık ve terk edilmiş olduğu için attığımız her adım gerilimi yükseltiyor. Ayrıca karşımıza doğa üstü olaylar da çıkıyor.

ARAYA genel olarak tatmin edici bir grafik kalitesine sahip. Ayrıca Oculus Rift gözlükleriniz varsa oyunu sanal gerçeklik desteğiyle oynayabiliyorsunuz; fakat oyunu sanal gerçeklik gözlüğünüz olmadan da oynayabilirsiniz.

ARAYA'nıun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 3.2 GHz çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 560 veya AMD Radeon R7 250X ekran kartı

- DirectX 10

- 8 GB boş depolama alanı

