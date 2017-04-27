Alien Swarm: Reactive Drop eğer bilgisyaarınızın rahatça ve akıcı bir şekilde çalıştırabileceği ve size bolca heyecan sunabilecek bir aksiyon oyunu oynamak isterseniz kaçırmamanız gereken bir oyun.

Top down shooter türünde yani kuşbakışı kamera açısıyla oynanan bir online aksiyono oyunu olan Alien Swarm: Reactive Drop'da hem farklı senaryolara yer veriliyor hem de PvP savaşlarına yerveriliyor. Oyuncular farklı senaryolardan birini seçerek dilerlerse bu senaryoları botlarla birlikte tek başlarına, dilerlerse diğer oyuncularla birlikte co-op oynayarak tamamlamaya çalışıyorlar. PvP savaşlarında ise bizi farklı modlar bekliyor. Bu modlar klasik Deathmatch modu, Team Deathmatch modu, Gun Game ve Instagib modları.

Alien Swarm: Reactive Drop içinde oyuncular farklı silahları kullanabiliyorlar. Desert Eagle gibi tabancalar ve klasik makineli tüfeklerin yanısıra futuristik silah seçeneklerine de sahibiz. Steam Workshop desteğine sahip oyunda birçok farklı modu indirerek oyunu daha da eğlenceli hale getirebilmeniz mümkün.

Source oyun motoruyla geliştirilen Alien Swarm: Reactive Drop'un düşük sistem gereksinimleri sayesinde oyunu eski bilgisayarlarınızda bile akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Alien Swarm: Reactive Drop'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 3.0 GHz Pentium 4 işlemci

- 2 GB RAM

- 128 MB video belleğe sahip DirectX 9, Shader Model 2.0 destekli ATI X800 veya Nvidia GeForce 6600 ekran kartı

- DirectX 9.0

- 10 GB boş depolama alanı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme