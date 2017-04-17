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Age of Heroes: Conquest
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Age of Heroes: Conquest

Age of Heroes: Conquest İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Age of Heroes: Conquest
Age of Heroes: Conquest
Age of Heroes: Conquest
Age of Heroes: Conquest
Age of Heroes: Conquest

Age of Heroes: Conquest'te sıra tabanlı savaşlar bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Age of Heroes: Conquest eğer klasik sıra tabanlı savaş sistemine sahip RPG oyunlarını seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir oyun

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olan Age of Heroes: Conquest'te Eridun adlı fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz. Bu dünya canavarlar ve karanlık güçler tarafından tehdit edildiğinde ise kahramanlar göreve çağrılıyor ve savaş başlıyor. Biz bu savaşta kahramanlarımızı seçiyor ve kendi maceramıza atılıyoruz.

Age of Heroes: Conquest'te oyuncular farklı kahramanları bir araya toplayarak kendi takımlarını yaratmaktalar. Oyunda yer alan kahramanların farklı yeteneklere sahip olması nedeniyle oyun taktiksel bir yapı kazanıyor. Sıra tabanlı savaşlarda bir satranç maçı gibi hamlelerimizi düşünerek yapmamız gerekli. Rakibimizin hamlelerine göre doğru saldırıları veya aksiyonları seçerek açıklarımızı kapamalı, düşmanımızın açıklarını ve zayıflıklarını yakalamalıyız.

Age of Heroes: Conquest'te oyuncular loncalara katılabiliyorlar veya loncalar yaratabiliyorlar. Oyunda canavarlara karşı savaşabileceğiniz gibi arenaya çıkarak diğer oyuncuların takımlarıyla kendi kahraman takımınızı savaştırabilirsiniz.

Aslında bir mobil oyun olan Age of Heroes: Conquest'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.33 GHz x86 tabanlı işlemci

- 1 GB RAM

- 300 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
5th Planet Games
123

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