Age of Heroes: Conquest eğer klasik sıra tabanlı savaş sistemine sahip RPG oyunlarını seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir oyun.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olan Age of Heroes: Conquest'te Eridun adlı fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz. Bu dünya canavarlar ve karanlık güçler tarafından tehdit edildiğinde ise kahramanlar göreve çağrılıyor ve savaş başlıyor. Biz bu savaşta kahramanlarımızı seçiyor ve kendi maceramıza atılıyoruz.

Age of Heroes: Conquest'te oyuncular farklı kahramanları bir araya toplayarak kendi takımlarını yaratmaktalar. Oyunda yer alan kahramanların farklı yeteneklere sahip olması nedeniyle oyun taktiksel bir yapı kazanıyor. Sıra tabanlı savaşlarda bir satranç maçı gibi hamlelerimizi düşünerek yapmamız gerekli. Rakibimizin hamlelerine göre doğru saldırıları veya aksiyonları seçerek açıklarımızı kapamalı, düşmanımızın açıklarını ve zayıflıklarını yakalamalıyız.

Age of Heroes: Conquest'te oyuncular loncalara katılabiliyorlar veya loncalar yaratabiliyorlar. Oyunda canavarlara karşı savaşabileceğiniz gibi arenaya çıkarak diğer oyuncuların takımlarıyla kendi kahraman takımınızı savaştırabilirsiniz.

Aslında bir mobil oyun olan Age of Heroes: Conquest'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.33 GHz x86 tabanlı işlemci

- 1 GB RAM

- 300 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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