Adventure Craft'ta avlanıyoruz, yaratıklara karşı savaşıyor, bir şeyler inşa ediyor ve hayatta kalıyoruz

Adventure Craft oyunculara geniş bir açık dünya sunan aksiyon RPG türünde bir rol yapma oyunu.

Minecraft'ın 2 boyutlu hali olarak tanımlanabilecek bir oyun olan Adventure Craft'ta oyuncular sürekli evrilen ve değişen bir dünya içerisinde hayatta kalma mücadelelerine atılıyorlar. Don't Starve, The Legend of Zelda ve Starbound gibi oyunlardan esinlenerek geliştirilmiş olan Adventure Craft'ta hayatta kalabilmek için avlanmamız, karşımıza çıkan tehlikelerle mücadele edebilmemiz gerekiyor. Bu iş için de kendi inşa edeceğimiz silahları ve ekipmanları kullanıyoruz.

Adventure Craft'ta kendi evinizi inşa edebilmektesiniz. Oyunda gece ve gündüz döngüsü bulunduğundan gündüzlerimizi inşa etme ve kaynak toplama işlerine ayırıyoruz. Gece ise tehlikeler ortaya çıkmaya başlıyor. Hazırladığımız silahları gece kullanmaktayız. Oyunda keşfedilecek birçok farklı mağara ve savaşılacak birçok farklı bölüm sonu canavarı bulunuyor. Büyük hazineler ve ödüller de bizi bekliyor.

Adventure Craft'taki dünya rastgele bir düzenle yaratılıyor. Yani bir sonraki adımda karşınıza ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Bu da oyunu her oynadığınızda farklı bir oyun tecrübesi yaşamanızı sağlıyor. Adventure Craft'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.5 GHz Intel Core 2 Duo veya eşdeğer özelliklere sahip işlemci

- 512 MB RAM

- 256 MB video belleğe sahip Shader Model 4 destekleyen harici ekran kartı

- DirectX 11

- 700 MB boş depolama alanı