80'li yıllarda oynadığınız Invaders gibi oyunları özlediyseniz 1982'yi kaçırmayın

1982 eğer retro oyun oynamayı seviyorsanız hoşunuza gidebilecek shoot em up türünde bir aksiyon oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan 1982, 80'li yıllarda oynadığımız klasik oyunlar temel alınarak geliştirilmiş bir oyun. 1982, Invaders tarzı bir oynanışı 80'li yılların popüler oyun kahramanları ile birleştiriyor. Bir yandan savaş geminizle ekrandaki düşmanları yok etmeye çalışırken bir yandan da Pac-Man oyunundaki kahramanlarla karşılaşabiliyorsunuz.

1982 içinde farklı oyun modları yer almakta. Arcade modu klasik oyun modu olarak tanınlanabilir, bu modda giderek zorlaşan bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Survivor modunda ise size verilen tek bir canla en yüksek puanı yakalamaya çalışıyorsunuz. Time Attack modunda ise 3 dakikalık süre içerisinde en yüksek puanı yakalamaya çalışıyorsunuz, bu modda sınırsız enerjiye sahipsiniz; fakat hasar almanız puan çarpanınızı da düşürüyor.

1982 içinde oyunu renklendiren çeşitli bonuslar da bulunuyor. Eğer eski bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz düşük sistem gereksinimli oyun arıyorsanız 1982'yyi tavsiye ediyoruz. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1 GHz işlemci

- 512 MB RAM

- Pixel Shader 2.0 ve Vertex Shader 2.0 destekli ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 15 MB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme