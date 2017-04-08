Yooka-Laylee yediden yetmişe her yaştan oyuncuya hitap eden açık dünya tabanlı bir platform oyunu olarak tanımlanabilir.

Worms oyunları ile tanıdığımız Team 17 tarafından yayınlanan bir oyun olan Yooka-Laylee'da bir bukalemun olan Yooka ile onun yarasa dostu Laylee'nin maceraları konu alınıyor. Kahramanlarımıza Capital B şirketine karşı giriştikleri mücadelelerinde yardımcı olarak bu maceraya dahil oluyoruz. Amacımızı gerçekleştirebilmemiz için birçok farklı yeri keşfetmemiz, heyecan dolu mücadeleleri ve engelleri atlatmamız gerekiyor.

Yooka-Laylee bir aksiyon oyunu gibi 3. şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Oyunda düşmanlarımızla savaşabiliyor, kahramanlarımızın yeteneklerini geliştirebiliyor ve yeni yetenekler öğrenebiliyoruz. Oyunda bulmacaları aşmak için her kahramanımızın kendilerine has yeteneklerini kullanmamız gerekmekte.

Yooka-Laylee'nin hem müzikleri hem de grafikleri oldukça tatmin edici. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Windows 7 işletim sistemi

- 3.3 GHz Intel i5 2500 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GTS450 veya AMD Radeon HD 6850 ekran kartı

- DirectX 11

- 9 GB boş depolama alanı

- Windows uyumlu ses kartı