Xenoraid daha önceden Crimsonland gibi başarılı aksiyon oyunlarını geliştirmiş olan 10tons ekibi tarafından geliştirilmiş shoot em up türünde bir uzay savaşı oyunu.

Bize arcade tadında bir eğlence sunan Xenoraid'de yakın geleceğe yolculuk ediyoruz ve insanoğlunun ilk uzay savaşına katılıyoruz. İnsanoğlu uzayı keşfetmeye başladıktan sonra uzaylı ırklarla karşılaşıyor ve bu uzaylılar ellerindeki bütün güçlerle saldırıyorlar. Bu saldırıları durdurmak da bize düşüyor. Oyunda 4 savaş gemisinden oluşan küçük bir filoyu yönetiyoruz.

Xenoraid'de savaş gemilerimizi çeşitli silahlar ve roketlerle donatabiliyoruz. Oyunda bölümleri geçtikçe savaş gemilerimizin silahlarını geliştirebiliyoruz. Ayrıca zırhlarını güçlendirebiliyor, onlara yeni yetenekler kazandırabiliyoruz.

Xenoraid, klasik Invaders oyununa benzeyen bir oynanışa sahip. Oyunda savaş gemilerimizi kuşbakışı kamera açısıyla kontrol etmekteyiz. Düşmanlarımız bize dalga dalga saldırırken onların ateşinden kaçmamız gerekiyor. Ayrıca göktaşı yağmurları işleri karıştırabiliyor.

Xenoraid'de savaşırken gemilerimizin aldığı hasara ve silahlarımızın ısınmalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çok ısınan silahlarınızla belli bir süre ateş edemiyorsunuz. Gemilerinizi savaş sırasında değiştirebiliyorsunuz. Gemilerinizin sağlığı azaldığında geçiş yaparak geminizin patlamasını engelleyebiliyorsunuz. Gemileriniz yok olduğunda yenilerini satın alabiliyorsunuz; fakat hasarlı gemileri tamir etmek daha ucuza geliyor.

Xenoraid'de bölümler rastgele bir düzenle oluşturuluyor. Bu sayede her seferinde farklı bir oyun tecrübesi yaşıyorsunuz. Oyunun düşük sistem gereksinimlerine sahip olması sayesinde Xenoraid'i eski birligsayarlarınızda ve dizüstü bilgisayarlarda rahatça oynayabilirsiniz. Xenoraid minimuım sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- DirectX 8.1 destekli ekran kartı

- DirectX 8.1

- 350 MB boş depolama alanı