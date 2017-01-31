WWE 2K17 eğer Amerikan Güreşi'ni seviyorsanız size bigisayarlarınız üzerinde en gerçekçi Amerikan Güreşi tecrübesini yaşatacak simülasyn oyunudur.

2K Games tarafından geliştirilen Amerikan Güreşi oyunu zenginleştirilen içeriği ile birlikte karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere WWE 2K serisinin önceki oyunları sundukları kalite ile iyi oyuncu yorumları almışlardı. WWE 2K17 ise bu başarıyı bir adım öteye taşımayı planlıyor.

WWE 2K17'de dikkati çeken yenilikler arasında oyuna eklenen animasyonlar ve hareketler yer alıyor. Artık oyuncular seçtikleri güreşçilerle çok daha çeşitli hareketler yapabiliyorlar. Binlerce yeni animasyon ve hareket sayesinde oyun bir simülasyon oyunu olma iddiasını güçlendiriyor.

WWE 2K17'deki güreşçi kadrosu WWE güreşçilerinin yanısıra NXT Superstar ve Legend güreşçilerini de karpsıyor. WWE 2K17'nin bu anlamda serinin en çok güreşçiye yer veren oyunu olduğu söylenebilir.

WWE 2K17'deki kariyer modunda sizi seçimlerinizle yönlendireceğiniz bir kariyer gelişimi bekliyor. Bu modda sadece ringde değil, ring dışında da kahramanınızı yöneteceksiniz ve geleceğinizi belirleyecek kritik kararlar alacaksınız. Diğer güreşçilere tehditler savurmak veya ittifaklar kurabilmek için onları yanınıza çekebilmek sizin elinizde.

Ünlü isimlerin şarkılarını içeren oyun müzikleriyle gelen WWE 2K17 yüksek grafik kalitesi sunuyor, buna bağlı olarak da oyunun sistem gereksinimleri biraz yüksek. WWE 2K17 minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 veya üst versiyonları)

- Intel Core i5 3550 veya AMD FX 8150 işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7770 ekran kartı

- DirectX 11

- 50 GB boş depolama alanı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı