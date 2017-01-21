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Winds of Revenge
TamindirOyunSimülasyonWinds Of Revenge - Patron Sinir Etme Oyunu

Winds of Revenge

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Editör Puanı: 4/5
4
Winds of Revenge
Winds of Revenge
Winds of Revenge

Winds of Revenge'de kağıt uçakları patronumuzun gözüne sokmaya çalışıyoruz!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Winds of Revenge ilginç oynanış yapısıyla dikkat çeken bir kağıt uçak oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olan Winds of Revenge'de patronunu hiç de sevmeyen bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız patronunun karşısına çıkarak ondan nefret ettiğini söylemek yerine daha haince bir plan yapıyor ve hazırladığı kağıt uçakları patronuna doğru uçurarak onu sinir etmeye çalışıyor. Biz de ona yardımcı oluyoruz.

Winds of Revenge'de ilginç bölümler bizi bekliyor. Oyunda ilk bölümler kolayken, bölümleri geçtikçe karşımıza daha zorlu bulmacalar çıkıyor. Oyunda temel olarak kağıt uçakları belli bir şekilde uçurarak ofisin en ucundaki patronumuza isabet ettirmek için çabalıyoruz. Oyunda kağıt uçakları hangi hızda uçuracağımızı belirliyor ve uçağı fırlattıktan sonra havada onu yönlendirebiliyoruz. Kimi zaman dar alanlardan uçağı geçirmemiz gerekiyor. Ayrıca bazı bölümlerde uçağı kuvvetli fırlatmamız yetmiyor, vantilatörleri ve klimaları çalıştırarak ekstra itiş gücü elde etmemiz gerekiyor. Yani zorlu mücadeleler bizi beklemekte.

Unreal Engine 4 ile geliştirilen Winds of Revenge basit grafiklere sahip olsa da kendisini oynatabilen bir oyun. Oyunun kontrolleri şu şekilde:

- W, A, S, D ile uçağınızı yönlendiriyorsunuz

- E ve sol fare tuşuyla uçakları alıyor, fırlatıyor, vantilatör ve klima tuşları gibi öğelerle etkileşime giriyorsunuz. Sol fare tuşuna basılı tutup uçak fırlatma şiddetini ayarlayabiliyorsunuz

- Q ve sağ fare tuşuyla etkileşimi girebiliyor, uçakları yere bırakabiliyor veya uçak fırlatmayı iptal edebiliyorsunuz

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Team Crybabies
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