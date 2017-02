We Are Chicago oyunculara bir hayat hikayesinden gerçekçi kesitler sunan bir simülasyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlar için geliştirilmiş bir hayat simülasyonu olan We Are Chicago aslında bir rol yapma oyunu gibi düşünülebilir. Fakat rol yapma oyunlarında daha çok fantastik hikayeler görmeye alışık olduğumuz için oyunun geliştiricisi We Are Chicago'yu bir simülasyon oyunu olarak tanımlanıyor.

We Are Chicago'nun hikayesi Aaron adlı siyahi bir gencin yaşamını konu alıyor. Chicago şehrinde doğmuş olan Aaron, annesi ve küçük kız kardeşi ile birlikte yaşamını zor şartlar altında devam ettirmeye çalışıyor ve okuldan mezun olmasına sadece bir hafta var. Fakat her şey etrs gitmeye başlıyor, ailesi ve kendisi daha da büyük sıkıntılar içine giriyor. Yaşadığı yer okula giden kız kardeşi için hiç de güvenli değil, sürekli silahlı çatışmalar yapılıyor ve polis bu olaylarla ilgilenmiyor. Aaron ise hem ailesini hem de kendisini güvende tutmaya çalışıyor. Biz de oyunda Aaron'a yardımcı olarak doğru insanlarla ilişki kurmasına, doğru kararları almasına yardımcı oluyoruz.

We Are Chicago geliştiren ekip oyun gelirlerinin yarısını kar amacı gütmeyen yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklıyor. We Are Chicago eğer Amerika'daki gerçekleşen gerçek olaylara tanık olmak isterseniz oynayabileceğiniz bir oyun. We Are Chicago'nun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit işletim sistemi (Windows 7 ve üzeri)

- 2 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce 450 ekran kartı

- DirectX 11

- 5 GB boş depolama alanı