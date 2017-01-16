Warhammer 40,000: Sanctus Reach bilim kurguyu ve fantastik öğeleri birleştiren bir strateji oyunu olarak tanımlanabilir.

Warhammer evreninde geçen hikayemizde bitmek bilmeyen savaşların hakim olduğu karanlık bir çağa konuk oluyoruz. Yıldızlar ve galaksiler arasında barışın uzak bir hayal olduğu bu dünyada insanoğlunun uzaydaki varlığı dört bir yandan gelen tehditlerle tehlikeye giriyor. Bu tehditlerin en büyüğü ise Orklar. Barbar bir kültüre sahip olan ve savaşı bir varoluş şekli olarak belirlyeyen bu yeşil ırk Sanctus Reach sisteminde insanları ortadan kaldırmak için mücadele ederken bizim insanoğlunun cesur savaşçılarına komuta etmemiz gerekiyor. Red Waaagh! güçlerini yöneten Grukk Face-Rippa karşısında Uzay Kurtları'nı yönlendirerek savaşa katılıyoruz.

Warhammer 40,000: Sanctus Reach 3 boyutlu bir sıra tabanlı strateji oyunu. Hızlı, ani, derin ve etkileyici görünüm sunan bir oyun olarak tanımlanan Warhammer 40,000: Sanctus Reach, oyunculara 2 uzun ve farklı senaryo sunuyor. Bu senaryolarda birçok farklı birim üreterek savaş alanına yerleştiriyor ve tıpkı bir satranç oyunu oynar gibi hamlelerimizi planlayarak savaşıyoruz. Oyunda seviye atlayarak birimlerimizi geliştirebilmemiz de mümkün.

Warhammer 40,000: Sanctus Reach tek başınıza oynayabileceğiniz gibi multiplayer maçlarda diğer oyunculara karşı savaşabileceğiniz bir strateji oyunu. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- 512 MB DirectX 9 uyumlu ekran kartı

- DirectX 9.0

- 2 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı