Warhammer 40,000 : Eternal Crusade oyunculara geniş çaplı online savaşlara katılma imkanı veren MMO türünde bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Bizi Warhammer 40000 evreninde geçen bir maceraya konuk eden Warhammer 40,000 : Eternal Crusade bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun şeklinde tasarlanmış. Bilim kurgu temelli bir hikayeye sahip olan Warhammer 40,000 : Eternal Crusade'de uzak geleceğe yolculuk ediyoruz ve bitmek bilmeyen savaşların hüküm sürdüğü bir dünyada gezegenlerin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyoruz.

TPS türünde bir aksiyon oyunu olan Warhammer 40,000 : Eternal Crusade'de oyunculara 5 farklı kahraman sınıfından birini seçme imkanı veriliyor. Bu kahraman sınıfları kendilerine has savaş yeteneklerine sahip oldukları için oyunculara farklı oyun tecrübesi sunuyorlar. Oyunun PvE savaşlarında diğer oyuncularla birlikte ortak düşmanlara karşı savaşırken PvP savaşlarında bölge hakimiyeti için diğer oyunculara karşı savaşabiliyorsunuz.

Savaşan 4 farklı taraftan birine dahil olabildiğimiz Warhammer 40,000 : Eternal Crusade içinde bize Warhammer evreninden tanıyacağımız zengin silah seçenekleri sunuluyor. Testereli kılıçlar gibi ikonik silahların yanısıra güçlü ateşli silahlar da kullanabiliyoruz. Ayrıca oyunda tanklar gibi savaş araçlarını da kullanabilmekteyiz.

Warhammer 40,000 : Eternal Crusade'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üst versiyonları)

- Intel Core i3 4170 veya AMD FX 8120 işlemci

- 6 GB RAM

- 2.5 GB Nvidia GTX 570 veya 2 GB Nvidia GTX 660 ya da 2 GB AMD HD 7850 ekran kartı

- DirectX 11

- 40 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme