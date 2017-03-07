?     Geri Bildirim
Warface 2017: Türkiye
TamindirOyunAksiyonWarface 2017: Türkiye - Ücretsiz Online FPS Oyunu

Warface 2017: Türkiye

Warface 2017: Türkiye İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Warface 2017: Türkiye
Warface 2017: Türkiye
Warface 2017: Türkiye
Warface 2017: Türkiye
Warface 2017: Türkiye
Warface 2017: Türkiye
Warface 2017: Türkiye
Warface 2017: Türkiye
Warface 2017: Türkiye
Warface 2017: Türkiye
Warface 2017: Türkiye

Warface 2017: Türkiye ile ülkemize özel sunucular üzerinde Warface oynayabiliyorsunuz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Warface 2017: Türkiye, yüksek kaliteli oyunlar geliştiren Crytek tarafından oyuncuların beğenisine sunulan ve online olarak oynanan bir FPS oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir Türkçe FPS olan Warface aslında ilk olarak 2013 yılında çıkış yapmıştı. Yayınlanan bu yeni sürüm ise oyunun sadece Türkiye sunucularına bağlanmanıza ve bu sunucu üzerinden oyunu oynamanıza imkan veriiyor.

Bilindiği üzere Crytek firması FarCry ve Crisis gibi oyun serilerini geliştirerek oyuncuların beğenisine sunmuştu. Bu oyunlar grafik kaliteleriyle dikkat çekiyordu. Crytek firmasının kurucusu olan Yerli kardeşler Warface 2017: Türkiye'de de bu oyunlarındaki deneyimlerinden faydalanıyorlar ve oyunculara güzel görünen ve bolca aksiyon içeren bir oyun tecrübesi sunuyorlar.

Warface 2017: Türkiye'de oyuncular savaşlara katılırken 2 farklı oyun modunu tercih edebilmekteler. PvE modunda diğer oyunculara karşı savaşmak yerine onlarla birlikte yapay zeka tarafından kontrol edilen düşmanlarla ortak bir şekilde çarpışıyor ve bize verilen görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. PvP modunda ise oyuncular birbirlerine karşı savaşarak görevleri tamamlamaya çalışıyorlar.

Warface 2017: Türkiye'de 4 farklı kahraman sınıfı bulunuyor. Farklı savaş yeteneklerine sahip bu kahramanlar değişik oyun tecrübesi yaşatmakta.

Warface 2017: Türkiye'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz çift çekirdekli Intel veya AMD işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 8600 veya AMD Radeon HD 3650 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- İnternet bağlantısı

- 8 GB boş depolama alanı

- Son sürücüler yüklü DirectX uyumlu ses kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme

Warface 2017: Türkiye için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Crytek
1234

Aksiyon Popülerleri

  1. Grand Theft Auto 5
    Grand Theft Auto 5GTA 5
  2. Zula
    ZulaTürk Yapımı Ücretsiz FPS Oyunu
  3. Spider Man 2
    Spider Man 2Spider Man 2 Demo Oyunu
  4. Counter Strike Global Offensive
    Counter Strike Global OffensiveYeni Counter-Strike Oyunu
  5. Wolfteam
    WolfteamOnline FPS Oyunu

Savaş Oyunları