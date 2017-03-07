Warface 2017: Türkiye, yüksek kaliteli oyunlar geliştiren Crytek tarafından oyuncuların beğenisine sunulan ve online olarak oynanan bir FPS oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir Türkçe FPS olan Warface aslında ilk olarak 2013 yılında çıkış yapmıştı. Yayınlanan bu yeni sürüm ise oyunun sadece Türkiye sunucularına bağlanmanıza ve bu sunucu üzerinden oyunu oynamanıza imkan veriiyor.

Bilindiği üzere Crytek firması FarCry ve Crisis gibi oyun serilerini geliştirerek oyuncuların beğenisine sunmuştu. Bu oyunlar grafik kaliteleriyle dikkat çekiyordu. Crytek firmasının kurucusu olan Yerli kardeşler Warface 2017: Türkiye'de de bu oyunlarındaki deneyimlerinden faydalanıyorlar ve oyunculara güzel görünen ve bolca aksiyon içeren bir oyun tecrübesi sunuyorlar.

Warface 2017: Türkiye'de oyuncular savaşlara katılırken 2 farklı oyun modunu tercih edebilmekteler. PvE modunda diğer oyunculara karşı savaşmak yerine onlarla birlikte yapay zeka tarafından kontrol edilen düşmanlarla ortak bir şekilde çarpışıyor ve bize verilen görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. PvP modunda ise oyuncular birbirlerine karşı savaşarak görevleri tamamlamaya çalışıyorlar.

Warface 2017: Türkiye'de 4 farklı kahraman sınıfı bulunuyor. Farklı savaş yeteneklerine sahip bu kahramanlar değişik oyun tecrübesi yaşatmakta.

Warface 2017: Türkiye'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz çift çekirdekli Intel veya AMD işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 8600 veya AMD Radeon HD 3650 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- İnternet bağlantısı

- 8 GB boş depolama alanı

- Son sürücüler yüklü DirectX uyumlu ses kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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