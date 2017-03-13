Virtual Rides 3 - Funfair Simulator eğer yaratıcılığını konuşturmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir lunapark simülasyonu.

Bilgisayarlar için geliştirilmiş bir simülasyon oyunu olan Virtual Rides 3 - Funfair Simulator'da bir lunaparkın işletmesini alarak lunaparkımızı insanların keyifli vakit geçirebileceği bir eğlence merkezine dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunun için de her şeye sıfırdan başlıyor, oyuncaklarımızı yerine yerleştirerek inşa ediyoruz. Lunaparkımızda rollercoaster (radar), dönme dolap, balerin gibi birçok farklı oyuncağın yanında özel ışıklandırma sistemleri de oluşturmamız gerekmekte. Bunun yanında lunaparkımıza küçük büfeler ve satış alanları kuruyor ve gelir elde edebiliyoruz.

Virtual Rides 3 - Funfair Simulator'ın güzel yönü oyunculara inşa ettikleri oyuncakları test edebilme imkanı sunması. Oyuncular yarattıkları heyecan verici oyuncaklara binerek test sürüşü yapabiliyor ve adrenalin salgılayabiliyorlar. Ayrıca lunaparkınızdan keyif alan müşterilerin sevinç gösterilerine de tanık olabiliyorsunuz.

3 boyutlu kaliteli grafiklere sahip olan Virtual Rides 3 - Funfair Simulator'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Windows 7 işletim sistemi

- AMD FX 6350 veya Intel Core i5 6600K işlemci

- 8 GB RAM

- 2 GB AMD Radeon HD 7850 veya Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı

- DirectX 11

- 10 GB boş depolama alanı